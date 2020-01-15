В Киеве столкнулись два автомобиля, есть погибший

В Киеве на улице Братиславской (Воскресенка) столкнулись два автомобила, в результате дорожно-транспортного происшествия есть жертва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

Дорогу не поделили Ford и Mitsubishi. В результате ДТП один человек погиб. На месте работали спасатели, медики и патрульная полиция.

На данный момент образовалась пробка в оба направления.

Ранее во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Дорожно транспортное происшествие (ДТП) произошло около 05:50. Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения. Пешеход, от полученных травм погиб на месте происшествия.

РБК-Украина писало, что в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль на насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

Напомним, в Киевской области на 13 километре дороги Борисполь-Золотоноша произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек. Произошло столкновение двух легковых автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нико.