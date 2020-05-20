В Киеве столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся

В Киеве сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своем официальном Telegram-канале.

По данным правоохранителей, сегодня на улице Дегтяревской автомобиль Volkswagen совершил выезд на полосу для движения во встречном направлении, после чего, вероятно, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Subaru, Honda и Skoda.

После столкновения Volkswagen перевернулся на крышу. В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что во время разговора с водителем Volkswagen правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался. На виновника аварии патрульные составили протокол по ст. 124 и протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 18 мая произошло столкновение патрульного автомобиля и такси. Авария произошла на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская. О пострадавших в результате столкновения информации не было.

Также РБК-Украина писало, что 17 мая в Киевской области легковой автомобиль врезался в дерево. В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров, еще две пассажирки транспортного средства получили травмы.