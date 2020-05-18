В Киеве столкнулись автомобиль полиции и такси

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием патрульного автомобиля и такси. Машины столкнулись на перекрестке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что произошло столкновение патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

"На перекрёстке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - говорится в сообщении.

О постражавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что 17 мая, в Бородянском районе Киевской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. Спасатели провели деблокирование трех погибших граждан из покореженной машины с помощью аварийно-спасательного оборудования.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области бывший полицейский подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.