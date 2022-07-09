В Киеве стартовали военные учения для гражданских: как будет проходить подготовка

В Киеве стартовали военные учения для гражданских лиц. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий Киева и подразделения городских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Напомним, по данным Минобороны, армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины. Однако белорусские войска предоставляют свои аэродромы для обстрелов украинских населенных пунктов.

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.