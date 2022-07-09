У Києві стартували військові навчання для цивільних: як проходитиме підготовка

У Києві стартували військові навчання для цивільних осіб. В першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок, як:

За словами мера Віталія Кличка, навчання проходять, щоб підвищити рівень оборони міста.

Нагадаємо, за даними Міноборони, армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Однак білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Також глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

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