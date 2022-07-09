RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві стартували військові навчання для цивільних: як проходитиме підготовка

Фото: у Києві стартували військові навчання для цивільних (instagram.com/dmytro.lunin)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві стартували військові навчання для цивільних осіб. В першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами мера Віталія Кличка, навчання проходять, щоб підвищити рівень оборони міста.

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок, як:

  • вогнева підготовка і порядок дій при обстрілі з боку противника;
  • тактична медицина;
  • інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • забезпечення цивільного захисту населення;
  • дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Нагадаємо, за даними Міноборони, армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Однак білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Також глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News