В Киеве стартовали военные учения для гражданских: как будет проходить подготовка
В Киеве стартовали военные учения для гражданских лиц. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий Киева и подразделения городских властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам мэра Виталия Кличко, учения проходят, чтобы повысить уровнень обороны города.
"В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В нынешних условиях – это крайне необходимо. Ибо восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови", - рассказал он.
Кличко отметил, что в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.
План занятий включает практические действия и отработку таких навыков, как:
- огневая подготовка и порядок действий при обстреле со стороны противника;
- тактическая медицина;
- инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами;
- обеспечение гражданской защиты населения;
- действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Напомним, по данным Минобороны, армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины. Однако белорусские войска предоставляют свои аэродромы для обстрелов украинских населенных пунктов.
Также глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.