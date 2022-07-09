В Киеве стартовали военные учения для гражданских: как будет проходить подготовка

В Киеве стартовали военные учения для гражданских лиц. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий Киева и подразделения городских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

По словам мэра Виталия Кличко, учения проходят, чтобы повысить уровнень обороны города.

"В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В нынешних условиях – это крайне необходимо. Ибо восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови", - рассказал он.

Кличко отметил, что в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.

План занятий включает практические действия и отработку таких навыков, как: