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У Києві стартували військові навчання для цивільних: як проходитиме підготовка

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Київ, Субота 09 липня 2022 14:32
У Києві стартували військові навчання для цивільних: як проходитиме підготовка Фото: у Києві стартували військові навчання для цивільних (instagram.com/dmytro.lunin)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві стартували військові навчання для цивільних осіб. В першу чергу, їх проходять працівники комунальних підприємств Києва та підрозділи міської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами мера Віталія Кличка, навчання проходять, щоб підвищити рівень оборони міста.

"У першу чергу, підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема, щодо надання екстреної медичної допомоги. У нинішніх умовах - це вкрай необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові", - розповів він.

Кличко зазначив, що надалі до такої підготовки місто буде залучати всіх бажаючих. Подібні заняття організовують в кожному районі столиці.

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок, як:

  • вогнева підготовка і порядок дій при обстрілі з боку противника;
  • тактична медицина;
  • інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • забезпечення цивільного захисту населення;
  • дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Нагадаємо, за даними Міноборони, армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Однак білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Також глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

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