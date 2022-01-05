ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве срочно эвакуировали людей из двух ТРЦ: что произошло

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 18:10
В Киеве срочно эвакуировали людей из двух ТРЦ: что произошло Фото: в Киеве срочно эвакуировали людей из двух ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Деснянском районе столицы на улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район". Это произошло из-за сообщения о возможном минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

"Очередное "минирование", на это раз не повезло ТРЦ "Район", что на Лаврухина, 4. Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы", - говорится в сообщении.

Обновлено. Впоследствии стало известно о возможном минировании ТРЦ "Ретровиль". Там сейчас тоже эвакуированы люди.

"К "заминированным" на сегодня добавляется еще и ТРЦ Ретровиль. Также вывели персонал и посетителей. Ждут пока состоится специальная проверка", - говорится в сообщении СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага