В Киеве спикеры парламентов стран Балтии. Подписали декларацию о вступлении Украины в ЕС

Фото: Спикеры стран Балтии и Украины подписали декларацию о вступлении Украины в ЕС (twitter.com/IMurniece)

В Киев с визитом прибыли спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы прибыли с визитом в Киев. В ходе визита была подписана совместная декларация об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Сейма Латвии Инары Мурниеце в Twitter.