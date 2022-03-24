В Киеве спикеры парламентов стран Балтии. Подписали декларацию о вступлении Украины в ЕС
В Киев с визитом прибыли спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы прибыли с визитом в Киев. В ходе визита была подписана совместная декларация об ускоренном вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Сейма Латвии Инары Мурниеце в Twitter.
"Сегодня спикеры парламентов стран Балтии и Украины подписали совместную декларацию, осуждающую российскую агрессию, поддерживающую Украину и ускоряющую вступление Украины в Европейский союз", - написала она.
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.
Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.
1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Подробнее о перспективах интеграции читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".
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