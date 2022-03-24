У Києві спікери парламентів країн Балтії. Підписали декларацію про вступ України до ЄС
До Києва з візитом прибули спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули з візитом до Києва. В ході візиту була підписана спільна декларація про прискорений вступ України до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Сейму Латвії Інари Мурніеце в Twitter.
"Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу", - написала вона.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.
Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.
1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
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