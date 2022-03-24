У Києві спікери парламентів країн Балтії. Підписали декларацію про вступ України до ЄС

Фото: спікери країн Балтії та України підписали декларацію про вступ України до ЄС (twitter.com/IMurniece)

До Києва з візитом прибули спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули з візитом до Києва. В ході візиту була підписана спільна декларація про прискорений вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Сейму Латвії Інари Мурніеце в Twitter.