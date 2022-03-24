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У Києві спікери парламентів країн Балтії. Підписали декларацію про вступ України до ЄС

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Київ, Четвер 24 березня 2022 17:35
У Києві спікери парламентів країн Балтії. Підписали декларацію про вступ України до ЄС Фото: спікери країн Балтії та України підписали декларацію про вступ України до ЄС (twitter.com/IMurniece)
Автор: Валерія Поліщук

До Києва з візитом прибули спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули з візитом до Києва. В ході візиту була підписана спільна декларація про прискорений вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Сейму Латвії Інари Мурніеце в Twitter.

"Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу", - написала вона.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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