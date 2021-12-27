В Киеве создадут штаб теробороны

В Киеве создадут штаб территориальной обороны. Он будет развернут в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
При этом в январе столичные власти планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны Киева.
Напомним, в середине июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о национальном сопротивлении, в котором прописано создание в Украине территориальной обороны.