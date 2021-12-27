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У Києві створять штаб тероборони

Автор: Валерія Поліщук

У Києві створять штаб територіальної оборони. Він буде розгорнутий найближчим часом.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

При цьому в січні столична влада планує провести командно-штабні навчання територіальної оборони Києва.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради щодо безпеки та територіальної оборони столиці.

Мер додав, що необхідно особливу увагу приділити безпеці об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

Нагадаємо, в середині липня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект про Національний опір, в якому прописано створення в Україні територіальної оборони.

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КиївМіністерство оборони України