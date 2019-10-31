В Киеве состоялся второй Украинско-израильский инновационный саммит

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На конференции украинские и израильские технологические компании представили свои разработки

В киевском инновационном парке UNIT.City 30 октября состоялась международная технологическая конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019, проходившая в рамках первой Недели израильских инноваций в Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на конференции украинские и израильские технологические компании представили свои разработки в сферах связи, финансовых технологий, здравоохранения, кибербезопасности, оптимизации бизнес-процессов, а также обсудили применение в Украине израильского опыта поддержки стартапов и инноваций.

Общая капитализация ведущих израильских компаний, участвовавших в саммите, превышает 35 миллиардов долларов США.

Как рассказала основатель и продюсер мероприятия, CEO международной платформы Global Israeli Initiative Алена Новгородская, за полтора года работы проекта более 200 украинских инвесторов и предпринимателей посетили Израиль и более 70 израильских технологических компаний и стартапов совершили ответные визиты в Украину. В результате, около 30 компаний уже ведут переговоры о передаче технологий, а три компании собираются запустить совместные проекты в ближайшие пять месяцев.

"Главная цель Недели израильских инноваций в Украине — объединить лидеров технологической индустрии двух стран, показать бизнес-потенциал Украины израильским инвесторам и компаниям, ускорить внедрение передовых израильских технологий и инноваций в Украине", — заявила Новгородская.

Всего в саммите приняли участие более 600 представителей технологических компаний, стартапов, топ-менеджеров и инвесторов из Украины и Израиля, которые представляют сферы automotive, safe city, health tech, fintech, energy tech, cybersecurity, венчурного капитала.

"Украина все больше становится частью западного мира, и для нас это хорошая возможность зайти на европейскую территорию. Нам нужны партнерства с украинскими компаниями и специалистами", — заявил основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd Джон Медвед.

Другими топ-спикерами саммита стали израильский эксперт в области кибербезопасности Амир Рапапорт, управляющий партнер одного из самых активных венчурных фондов Израиля AltaIR Capital Игорь Рябенький, владелец крупнейшего IT-медиа Израиля People and Computers Пели Пелед.

Соорганизатором конференции с украинской стороны выступил агрохолдинг МХП.

"В рамках саммита мы рассказали о масштабной digital-трансформации холдинга и представили уникальный проект мониторинга эмоциональных состояний, который позволяет нам уберечь сотрудников от эмоционального выгорания, сохранить и раскрыть таланты внутри МХП. В противостоянии технологий и человека мы ставим технологии на службу человека, ведь технологии ценны, человек – бесценен", – отметила Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникациями МХП.

На саммите МХП также представил экспозону с четырьмя украинскими стартапами: QRSmarty, Khmarka, Sovtes и IntelSoft, которые были финалистами MHP accelerator – программы развития стартапов от Radar Tech, Agrohub и МХП.

Израильские технологические компании на саммите представили свои разработки в сфере связи и кибербезопасности, финансовых технологий, биометрического паспортного контроля, бизнес-процессов в промышленности и т.д. Среди украинских разработок впервые был презентован инновационный игровой стартап Cyberzen, который позволяет управлять игровым процессом с помощью нейроинтерфейса.

Неделя израильских инноваций в Украине организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторы — агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital.