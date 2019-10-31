У Києві відбувся другий Українсько-ізраїльський інноваційний саміт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На конференції українські та ізраїльські технологічні компанії представили свої розробки

У київському інноваційному парку UNIT.City 30 жовтня відбулася міжнародна технологічна конференція Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019, що проходила в рамках першого Тижня ізраїльських інновацій в Україні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на конференції українські та ізраїльські технологічні компанії представили свої розробки в сферах зв'язку, фінансових технологій, охорони здоров'я, кібербезпеки, оптимізації бізнес-процесів, а також обговорили застосування в Україні ізраїльського досвіду підтримки стартапів та інновацій.

Загальна капіталізація провідних ізраїльських компаній, що брали участь у саміті, перевищує 35 мільярдів доларів США.

Як розповіла засновник і продюсер заходу, CEO міжнародної платформи Global Israeli Initiative Олена Новгородська, за півтора року роботи проекту понад 200 українських інвесторів і підприємців відвідали Ізраїль та понад 70 ізраїльських технологічних компаній і стартапів вчинили відповідні візити в Україну. В результаті, близько 30 компаній вже ведуть переговори про передачу технологій, а три компанії збираються запустити спільні проекти в найближчі п'ять місяців.

"Головна мета Тижня ізраїльських інновацій в Україні — об'єднати лідерів технологічної індустрії двох країн, показати бізнес-потенціал України ізраїльським інвесторам і компаніям, прискорити впровадження передових ізраїльських технологій та інновацій в Україні", — заявила Новгородська.

Всього в саміті взяли участь понад 600 представників технологічних компаній, стартапів, топ-менеджерів та інвесторів з України та Ізраїлю, які представляють сфери automotive, safe city, health tech, fintech, energy tech, cybersecurity, венчурного капіталу.

"Україна все більше стає частиною західного світу, і для нас це гарна можливість зайти на європейську територію. Нам потрібні партнерства з українськими компаніями й фахівцями", — заявив засновник найбільшої в світі краудфандингової платформи для інвесторів OurCrowd Джон Медвед.

Іншими топ-спікерами саміту стали ізраїльський експерт в області кібербезпеки Амір Рапапорт, керуючий партнер одного з найактивніших венчурних фондів Ізраїлю AltaIR Capital Ігор Рябенький, власник найбільшого IT-медіа Ізраїлю People and Computers Співали Пелед.

Співорганізатором конференції з української сторони виступив агрохолдинг МХП.

"В рамках саміту ми розповіли про масштабну digital-трансформації холдингу і представили унікальний проект моніторингу емоційних станів, який дозволяє нам убезпечити співробітників від емоційного вигоряння, зберегти і розкрити таланти всередині МХП. У протистоянні технологій і людини ми ставимо технології на службу людини, адже технології цінні, людина – безцінна", – зазначила Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікаціями МХП.

На саміті МХП також представив экспозону з чотирма українськими стартапами: QRSmarty, Khmarka, Sovtes і IntelSoft, які були фіналістами MHP accelerator – програми розвитку стартапів від Tech Radar, Agrohub і МХП.

Ізраїльські технологічні компанії на саміті представили свої розробки у сфері зв'язку та кібербезпеки, фінансових технологій, біометричного паспортного контролю, бізнес-процесів у промисловості і т. д. Серед українських розробок вперше був презентований інноваційний ігровий стартап Cyberzen, який дозволяє керувати ігровим процесом за допомогою нейроінтерфейсу.

Тиждень ізраїльських інновацій в Україні організована міжнародною платформою Global Israeli Initiative і інноваційним парком UNIT.Центр за підтримки Посольства Ізраїлю в Україні і Посольства України в Державі Ізраїль. Співорганізатори — агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна платформа JS Capital.