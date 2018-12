В Киеве состоялся VI-й Retail & Development Business Summit

6 декабря Ассоциация ритейлеров Украины, профильное объединение ведущих игроков рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости, провела в КВЦ Парковый VI-й Retail & Development Business Summit. «Женщины в ритейле» – именно так звучала главная тема мероприятия в этом году.

RDBSummit-2018 включал в себя 6 Сессий при участии ТОП-25 экспертов – первых лиц украинского и зарубежного ритейла и девелопмента, определяющие настоящее и будущее сфер розничной торговли и коммерческой недвижимости. Посетили мероприятие более 500 гостей – владельцев и топ-менеджеров Украины и зарубежья. Ключевой̆ продукт Саммита – информация о мировых тенденциях, аналитика рынка и прогнозы на ближайшие годы.

Титульным партнером мероприятия выступила сеть студий одежды VOVK — №1 среди молодых украинских брендов одежды по темпам роста и доверия клиентов. Генеральным партнером Саммита стала украинская IT-компания SMART business.

Сессия №1 «Женщины в ритейле. Истории успеха. Вдохновение. Мотивация» собрала на одной сцене в панельной дискуссии Татьяну Семенченко, совладелицу сети студий одежды VOVK, Полину Кошарную, основателя и совладельца сети магазинов MasterZoo, и Анну Луковкину, автора и основателя Всі.Свої. Модератором дискуссии стала Мирослава Трандаш, управляющий партнер Mira top recruiting. Бизнес-леди вдохновляли женщин заниматься своим делом и поделились главными правилами ведения бизнеса. «У нас очень долго был стереотип copy paste – мы посмотрим что такого классного сделали и сейчас сделаем похоже, – подчеркнула Полина Кошарная. – Нужно забыть об этом. Да, можно брать какие-то классные примеры и вносить в свою индустрию, но не стараться копировать иностранцев». Татьяна Семенченко выделила важность сервиса для нашего рынка, эту мысль поддержала и Анна Луковкина: «Иностранцы, которые к нам приезжают, приятно удивлены сервисом в Украине. Не только в магазинах и ресторанах. Думаю, что это как раз и является нашим главным козырем».

О тенденциях развития торговой недвижимости, а также новых концептах и уникальных форматах говорили спикеры Сессии №2: Владимир Кальцев, глава правления и основатель группы компаний Александр (TРЦ Alexander Plaza); Катерина Весна, руководитель отдела торговых площадей JLL Украина; Максим Гаврюшин, коммерческий директор Budhouse Group, глава ICSC в Украине и член консультативного совета ICSC; Лоран Бонне, коммерческий и маркетинг-директор CEETRUS France. К панельной дискуссии присоединились также Александр Фиалка, управляющий партнер Retail & Development Advisor; Наталия Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management компании Dragon Capital; Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville. Модератором выступила Анна Корягина, коммерческий директор CEETRUS Ukraine.

Максим Гаврюшин презентовал интересное исследование «Кто покупает в украинских ТЦ и как», которое компания проводила совместно с ICSC Ukraine Research Group на протяжении почти 3 лет в 7 торговых центрах. «Раньше традиционным методом, которым мы определяли кто наши покупатели, являлся социально-демографический анализ, – отметил Максим Гаврюшин. – Он достаточно простой и в этом случаи мы сами задаем признаки, по которым группируем посетителей – это пол, возраст, образование, уровень дохода. На самом деле в сегодняшней ситуации такой анализ уже не дает полного представления о том, какие люди покупают в торговом центре, как они себя ведут, он перестает быть актуальным. Женщины одного возраста и одного уровня достатка могут вести себя в ТЦ абсолютно по-разному. Поэтому нам такой анализ не подошел и мы использовали кластерный анализ. Он отличается от обычного тем, что машина из большого массива данных выбирает людей по схожим поведенческими характеристиками и объединяет их в какие-то группы».

В результате было выделено 6 групп, которым организаторы дали названия по поведенческим характеристикам: скептики, модники, местные, тусовщики, гурманы и айтишники (люди, которые покупают современные гаджеты). Интересно, что самый больший процент посетителей – это скептики, но именно они осуществляют меньше всего покупок.

В панельной дискуссии участники пришли к выводу, что будущее за lifestyle ТЦ, так называемыми центрами жизни, которые предоставляют возможность комфортно, интересно и с пользой проводить свое рабочее время и досуг. «Shopping mall is dead. We are going to living center», – заявил Лоран Бонне.

В рамках Сессии №3 «E-commerce & Digital. Тренды и инновации» выступили: Андрей Перевезий, CIO Ukrainian Retail Association, который также стал модератором панельной дискуссии; Наталия Логвин, PR- директор KASTA; Михаил Савелич, маркетинг и e-commerce-директор Антошка; Кирилл Руднев, соучредитель SMART business; а также Павел Вржещ, совладелец и креативный директор Banda agency.

Наталия Логвин поделилась успехами KASTA за последние годы и выделила простой секрет успеха e-commerce в бизнесе: быстро и качественно, отметив, что сегодня эти факторы важны в борьбе за клиента. «Почему покупатель стал очень требовательным? Потому что он глобализируется», – прокомментировала Наталия. – Украинцы научились покупать не только на украинских e-commerce платформах, но и на мировых».

Павел Вржещ в своем выступлении размышлял, что не так с рекламой в Украине и рассказал о «контролированном безумии» в создании креативных проектов: «Если хочешь продавать, розница должна качать». Подтверждением этого стали рекламные ролики для COMFY.

Сессию №4 «Гармоничный семейный бизнес. Розничная синергия» представила семья Владислава и Татьяны Бурды. Владислав – основатель и CEO Red Family Corporation (розничная сеть Антошка, дистрибуция детских товаров Smarty Family); основатель и президент Family Business Network Ukraine). Татьяна – соучредитель и совладелец Invogue Fashion Group.

Владислав и Татьяна также приняли участие в панельной дискуссии Сессии №5 «Эффективный лидер. Философия управления бизнесом», составив компанию Дмитрию Деревицкому, главе правления АЛЛО, и Наталии Колодницкой, основательнице Ювелирного дома ZARINA. Модератором диалога выступил Игорь Степанов, основатель Sicore, а также основатель агентства архитектуры и дизайна Stepanov.

Завершила официальную часть RDBSummit-2018 Сессия №6 «Правила игры на украинском рынке. Стратегия развития международных ритейлеров». В ней приняли участие: Гжегож Ващькув, финансовый директор Leroy Merlin; Виктория Луценко, генеральный директор Auchan Retail Ukraine; Юрий Петренко, управляющий партнер Ader Haber, и Михаил Горфункель, директор по специальным проектам GLORY Global Solutions. Модератором панельной дискуссии стал Александр Сопроненков, директор, руководитель индустриальной группы по ритейле, оптовым продажам и дистрибуции Deloitte.

Спикеры обсудили главные тенденции и проблемы международных ритейлеров на украинском рынке.

«Для Украины самая большая трудность – это то, о чем мы говорили на протяжении всего дня: на экономику очень сильно влияет политика, – поделилась своим опытом Виктория Луценко. – В других странах это не настолько серьезно. Очень быстро нужно принимать решения, и не только потому, что мир быстрее. Да, он быстрее, во всех странах, но тут нужно быть еще больше flexible».

По окончании Cаммита гости и участники отправились на фееричное AfterParty, где можно было отдохнуть после насыщенного дня и пообщаться в неформальной обстановке без галстуков.