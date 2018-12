У Києві відбувся VI-й Retail & Development Business Summit

6 грудня Асоціація рітейлерів України, профільне об'єднання провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості, провела в КВЦ Парковий VI-й Retail & Development Business Summit. «Жінки в рітейлі» – саме так звучала головна тема цьогорічного заходу.

RDBSummit-2018 складався з 6 Сесій за участю ТОП-25 експертів – перших осіб українського та зарубіжного рітейлу і девелопменту, які визначають сьогодення і майбутнє сфер роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості. Відвідали захід понад 500 гостей – власники і топ-менеджери України та зарубіжжя. Головний продукт Саміту – інформація про світові тенденції, аналітика ринку і прогнози на найближчі роки.

Титульним партнером заходу виступила мережа студій одягу VOVK – №1 серед молодих українських брендів одягу за темпами зростання і довіри клієнтів. Генеральним партнером Саміту стала українська IT-компанія SMART business.

Сесія №1 «Жінки в рітейлі. Історії успіху. Натхнення. Мотивація» зібрала на одній сцені в панельній дискусії Тетяну Семенченко, співвласника мережі студій одягу VOVK, Поліну Кошарну, засновника і співвласника мережі магазинів MasterZoo, і Ганну Луковкіну, автора і засновника Всі.Свої. Модератором дискусії стала Мирослава Трандаш, керуючий партнер Mira top recruiting. Бізнес-леді надихали жінок займатися своєю справою і поділилися головними правилами ведення бізнесу. «У нас дуже довго був стереотип copy paste – ми подивимося що такого класного зробили і зараз зробимо схоже, - наголосила Поліна Кошарна. - Потрібно забути про це. Так, можна брати якісь класні приклади і вносити їх у свою індустрію, але не намагатися копіювати іноземців». Тетяна Семенченко виділила важливість сервісу для нашого ринку, цю думку підтримала і Ганна Луковкіна: «Іноземці, які до нас приїжджають, приємно здивовані сервісом в Україні. Не лише в магазинах і ресторанах. Думаю, це і є нашим головним козирем».

Про тенденції розвитку торговельної нерухомості, а також нові концепти і унікальні формати говорили спікери Сесії №2: Володимир Кальцев, голова правління і засновник групи компаній Олександр (TРЦ Alexander Plaza); Катерина Весна, керівник відділу торговельних площ JLL Україна; Максим Гаврюшин, комерційний директор Budhouse Group, голова ICSC в Україні та член консультативної ради ICSC; Лоран Бонне, комерційний і маркетинг-директор CEETRUS France. До панельної дискусії приєдналися також Олександр Фіалка, керуючий партнер Retail & Development Advisor; Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management компанії Dragon Capital; Рената Якубченієне, генеральний директор ТРЦ і БЦ Retroville. Модератором виступила Ганна Корягіна, комерційний директор CEETRUS Ukraine.

Максим Гаврюшин презентував цікаве дослідження «Хто купує в українських ТЦ і як», яке компанія проводила спільно з ICSC Ukraine Research Group протягом майже 3 років в 7 торгових центрах. «Раніше традиційним методом, яким ми визначали хто наші покупці, був соціально-демографічний аналіз, - зазначив Максим Гаврюшин. - Він досить простий і в цьому випадку ми самі задаємо ознаки, за якими групуємо відвідувачів – це стать, вік, освіта, рівень доходу. Насправді сьогодні такий аналіз уже не дає повного уявлення про те, які люди купують в торговому центрі, як вони себе поводять, він перестає бути актуальним. Жінки одного віку і одного рівня достатку можуть поводити себе в ТЦ абсолютно по-різному. Тому нам такий аналіз не підійшов і ми використали кластерний аналіз. Його особливість у тому, що машина з великого масиву даних обирає людей за схожими поведінковими характеристиками і об'єднує їх у певні групи».

У результаті було виділено 6 груп, яким організатори дали назви за поведінковими характеристиками: скептики, модники, місцеві, тусовщики, гурмани і айтішники (люди, які купують сучасні гаджети). Цікаво, що найбільший відсоток відвідувачів – це скептики, але саме вони здійснюють найменше покупок.

У панельній дискусії учасники дійшли до висновку, що майбутнє за lifestyle ТЦ, так званими центрами життя, які надають можливість комфортно, цікаво і з користю проводити свій робочий час і дозвілля. «Shopping mall is dead. We are going to living center», - заявив Лоран Бонне.

У рамках Сесії №3 «E-commerce & Digital. Тренди та інновації» виступили: Андрій Перевезій, CIO Ukrainian Retail Association, який також став модератором панельної дискусії; Наталія Логвін, PR-директор KASTA; Михайло Савеліч, маркетинг і e-commerce-директор Антошка; Кирило Руднєв, співзасновник SMART business; а також Павло Вржещ, співвласник і креативний директор Banda agency.





Наталія Логвін поділилася успіхами KASTA за останні роки і виділила простий секрет успіху e-commerce у бізнесі: швидко і якісно, ​​зазначивши, що сьогодні ці фактори важливі в боротьбі за клієнта. «Чому покупець став дуже вимогливим? Тому що він глобалізується», - прокоментувала Наталія. - Українці навчилися купувати не тільки на українських e-commerce платформах, але і на світових».

Павло Вржещ у своєму виступі розмірковував, що не так з рекламою в Україні і розповів про «контрольоване божевілля» у створенні креативних проектів: «Якщо хочеш продавати, роздріб повинен качати». Підтвердженням цього стали рекламні ролики для COMFY.

Сесію №4 «Гармонійний сімейний бізнес. Роздрібна синергія» представила сім'я Владислава і Тетяни Бурди. Владислав – засновник і CEO Red Family Corporation (роздрібна мережа Антошка, дистрибуція дитячих товарів Smarty Family); засновник і президент Family Business Network Ukraine). Тетяна – співзасновник і співвласник Invogue Fashion Group.

Владислав і Тетяна також взяли участь у панельній дискусії Сесії №5 «Ефективний лідер. Філософія управління бізнесом», склавши компанію Дмитру Деревицькому, голові правління АЛЛО, і Наталії Колодницькій, засновниці Ювелірного дому ZARINA. Модератором діалогу виступив Ігор Степанов, засновник Sicore, а також засновник агентства архітектури та дизайну Stepanov.

Завершила офіційну частину RDBSummit-2018 Сесія №6 «Правила гри на українському ринку. Стратегія розвитку міжнародних рітейлерів». У ній взяли участь: Гжегож Ващькув, фінансовий директор Leroy Merlin; Вікторія Луценко, генеральний директор Auchan Retail Ukraine; Юрій Петренко, керуючий партнер Ader Haber, і Михайло Горфункель, директор по спеціальним проектами GLORY Global Solutions. Модератором панельної дискусії став Олександр Сопроненков, директор, керівник індустріальної групи по рітейлу, оптовим продажам і дистрибуції Deloitte.





Спікери обговорили головні тенденції і проблеми міжнародних рітейлерів на українському ринку.

«Для України найбільша складність – це те, про що ми говорили протягом усього дня: на економіку дуже сильно впливає політика, - поділилася своїм досвідом Вікторія Луценко. - В інших країнах це не настільки серйозно. Дуже швидко треба приймати рішення, і не тільки тому, що світ швидше. Так, він швидше, у всіх країнах, але тут потрібно бути ще більше flexible».

Після закінчення Cамміту гості й учасники вирушили на AfterParty, де можна було відпочити після насиченого дня і поспілкуватись у неформальній обстановці без краваток.