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В Киеве состоялось второе открытое обучение для гражданского населения

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 10:48
В Киеве состоялось второе открытое обучение для гражданского населения Фото: в Киеве состоялось второе открытое обучение для гражданского населения (t.me/nationalcorps)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве состоялась второе большое обучение для гражданского населения под лозунгом "Не паникуй! Готовься!". Обучение проходило на территории бывшего завода "Атек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального корпуса.

Как сообщают организаторы, обучение собрало более 500 участников

Участники учений осваивали тактику малых пехотных групп, ведение ближнего боя, работу с техникой, эвакуацию раненых, патрулирование территории, медицинскую помощь и многое другое.

Отдельная группа участников, обладающих опытом боевых действий, приняла участие в стрелковых учениях на полигоне под Киевом.

По словам лидера Нацкорпуса и основного инициатора кампании Андрея Белецкого, за последние дни подобные выучки состоялись во Львове, Одессе, Кропивницком и других городах, объединив несколько тысяч участников.

"Сегодня здесь совершенно разные люди и сегодня это мероприятие совершенно точно не имеет политической или идеологической окраски. В то время, когда стоит враг у ворот, есть только одна ориентация: ты за Украину или ты против Украины", - сказал Белецкий.

Также в мероприятии принял участие бывший заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.

Как сообщалось ранее, глава Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр Киева Виталий Кличко инициировал проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов.

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