У Києві відбувся другий відкритий вишкіл для цивільного населення

У Києві відбувся другий великий вишкіл для цивільного населення під гаслом "Не панікуй! Готуйся!". Вишкіл проходив на території колишнього заводу "Атек".

Як повідомляють організатори, вишкіл зібрав понад 500 учасників

Учасники навчань опановували тактику малих піхотних груп, ведення ближнього бою, роботу з технікою, евакуацію поранених, патрулювання території, домедичну допомогу та багато іншого.

Окрема група учасників, що мають досвід бойових дій, взяла участь у стрілецьких навчаннях на полігоні під Києвом.



За словами лідера Нацкорпусу та основного ініціатора кампанії Андрія Білецького, за останні дні подібні вишколи відбулися у Львові, Одесі, Кропивницькому та інших містах, об'єднавши загалом кілька тисяч учасників.



"Сьогодні тут абсолютно різні люди і сьогодні цей захід абсолютно точно не має політичної або ідеологічної забарви. В той час, коли стоїть ворог біля воріт, є лише одна орієнтація: ти за Україну чи ти проти України", - сказав Білецький.



Також, в заході взяв участь колишній заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос.