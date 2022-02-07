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У Києві відбувся другий відкритий вишкіл для цивільного населення

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 10:48
У Києві відбувся другий відкритий вишкіл для цивільного населення Фото: у Києві відбулося друге відкрите навчання для цивільного населення (t.me/nationalcorps)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві відбувся другий великий вишкіл для цивільного населення під гаслом "Не панікуй! Готуйся!". Вишкіл проходив на території колишнього заводу "Атек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Національного корпусу".

Як повідомляють організатори, вишкіл зібрав понад 500 учасників

Учасники навчань опановували тактику малих піхотних груп, ведення ближнього бою, роботу з технікою, евакуацію поранених, патрулювання території, домедичну допомогу та багато іншого.

Окрема група учасників, що мають досвід бойових дій, взяла участь у стрілецьких навчаннях на полігоні під Києвом.

За словами лідера Нацкорпусу та основного ініціатора кампанії Андрія Білецького, за останні дні подібні вишколи відбулися у Львові, Одесі, Кропивницькому та інших містах, об'єднавши загалом кілька тисяч учасників.

"Сьогодні тут абсолютно різні люди і сьогодні цей захід абсолютно точно не має політичної або ідеологічної забарви. В той час, коли стоїть ворог біля воріт, є лише одна орієнтація: ти за Україну чи ти проти України", - сказав Білецький.

Також, в заході взяв участь колишній заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос.

Як повідомлялося раніше, голова Асоціації міст України (АМУ), мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення 28 січня засідання правління АМУ для обговорення питань територіальної оборони міст. Особливу увагу було приділено питанням безпеки та обороноздатності прикордонних регіонів.

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