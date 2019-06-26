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В Киеве состоялась встреча Кличко с президентом парламентской ассамблеи НАТО

Новости » Политика    26.06.2019 - 19:46
В Киеве состоялась встреча Кличко с президентом парламентской ассамблеи НАТО
Фото: Виталий Кличко встретился с представителями ПА НАТО (kiev.klichko.org)

Кличко поблагодарил Мун за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом парламентской ассамблеи НАТО Меделин Мун. Во встрече также приняла участие председатель Постоянной делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Кличко поблагодарил Мун за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором и в стремлении сохранить территориальную целостность и восстановить мир в государстве.

“Я искренне благодарю за вашу работу, за поддержку нашей страны. Для Украины очень важна помощь наших друзей - всех, кто хочет видеть нашу страну независимой, демократической и европейской. Сегодня Украина противостоит агрессии России, которая, цинично пренебрегая международным правом, чувствует себя практически безнаказанной и продолжает разрушать систему европейской безопасности. Это нельзя не учитывать. И нужно не допустить снятия или смягчения санкций против России", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что несмотря на все притязания России, у Украины нет другой альтернативы и другого пути, кроме движения в сторону Европы и НАТО.

 

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