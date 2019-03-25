В Киеве состоялась церемония награждения «Человек года»

23 марта 2019, в зале Национальной оперы Украины, состоялась 23-я торжественная церемония вручения премии «Человек года-2018».

Премия собрала вместе множество успешных персон, представителей власти, ученых, бизнесменов, менеджеров, журналистов, артистов и других интересных личностей.

С каждым годом церемония проходит всё масштабнее, что доказывает её востребованность и значимость для людей. Вечер начался с «welcome drink», живой музыки и выставки картин от талантливой Галины Попиновой.

Ведущими церемонии традиционно были лучшие в своём деле – Юрий Горбунов и Григорий Решетник.

На сцене со своими хитами выступили: Камалия, Влад Сытник, Поль Манондиз, Алексей Сагаловский, Анатолий Ярмоленко и другие.

Ежегодно, в рамках этой программы, эксперты выбирают наиболее выдающихся личностей Украины и зарубежья из важных сфер профессиональной и общественной деятельности государства, которые получают важную и ответственную награду «Человек Года».

Помимо национальных и международных номинаций, были также награждены победители специальных премий.

Одним из победителей этой категории стала компания CLAP, во главе со своим идейным вдохновителем Александром Поймановым. Вручал премию известный предприниматель Захур Мохаммад.

Александр получил награду «За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий», так как компания СLAP разработала первую украинскую систему умного дома, которая обеспечивает дому безопасность, комфорт, а главное, помогает рационально расходовать ресурсы и экономить на коммунальных платежах.

СLAP – это инновационный стартап Александра Пойманова, который призван изменить привычное отношение людей к повседневному быту, вопросам экологии и энергоэффективности. Эти важные общественные темы всегда отходят на второй план, но от этого становятся еще острее.

Вопросы отношения к окружающей среде, неразумного использования воды, тепло- и электроэнергии, высокие коммунальные тарифы актуальны всегда, а особенно сегодня. Именно в этом направлении работает компания.

Александр Пойманов, основатель компании CLAP, призвал всех интересоваться украинскими разработками, улучшать уровень экспорта, чтобы достойно представлять страну на международном уровне, гордиться тем, что создается в Украине и пользоваться продуктами и услугами, произведенными в Украине.