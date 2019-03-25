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У Києві відбулася церемонія нагородження «Людина року»

Новини » Новини компаній    25.03.2019 - 20:02
У Києві відбулася церемонія нагородження «Людина року»

23 березня 2019, в залі Національної опери України, що відбулася 23-а урочиста церемонія вручення премії «Людина року-2018».

Премія зібрала разом безліч успішних осіб, представників влади, науковців, бізнесменів, менеджерів, журналістів, артистів та інших цікавих особистостей.

З кожним роком церемонія проходить все масштабніше, що доводить її потрібність і значущість для людей. Вечір розпочався з «welcome drink», живої музики та виставки картин від талановитої Галина Попінова.

Ведучими церемонії традиційно були кращі у своїй справі – Юрій Горбунов та Григорій Решетник.

На сцені зі своїми хітами виступили: Камалія, Влад Ситник, Поль Манондиз, Олексій Сагаловский, Анатолій Ярмоленко та інші.

Щорічно, в рамках цієї програми, експерти обирають найбільш видатних особистостей України і зарубіжжя з важливих сфер професійної та громадської діяльності держави, які отримують важливу і відповідальну нагороду «Людина Року».

Крім національних та міжнародних номінацій, були також нагороджені переможці спеціальних премій.

Одним з переможців цій категорії стала компанія CLAP, на чолі зі своїм ідейним натхненником Олександром Поймановым. Вручав премію відомий підприємець Мохаммад Захур.У Києві відбулася церемонія нагородження «Людина року»

Олександр отримав нагороду «За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій», так як компанія СLAP розробила першу українську систему розумного будинку, яка забезпечує дому безпека, комфорт, а головне, допомагає раціонально витрачати ресурси й економити на комунальних платежах.

СLAP – це інноваційний стартап Олександра Пойманова, який покликаний змінити звичне ставлення людей до повсякденному побуті, питань екології та енергоефективності. Ці важливі суспільні теми завжди відходять на другий план, але від цього стають ще гостріше.

Питання ставлення до навколишнього середовища, неправильного використання води, тепло - та електроенергії, високі комунальні тарифи актуальні завжди, а особливо сьогодні. Саме в цьому напрямку працює компанія.

Олександр Пойманов, засновник компанії CLAP, закликав всіх цікавитися українськими розробками, покращувати рівень експорту, щоб гідно представляти країну на міжнародному рівні, пишатися тим, що створюється в Україні і користуватися продуктами і послугами, виробленими в Україні.

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