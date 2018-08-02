Во всех торговых точках был один поставщик опасной продукции

В Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 83 человек. Об этом говорится в на сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Также в госслужбе отмечают, что во всех торговых точках был один поставщик опасной продукции.

"Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных действий, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве отровились шаурмой 70 человек.

Отметим, что начальник киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме, которой в столице отравились десятки людей. В результате отравления были госпитализированы люди в среднем и тяжелом состоянии.

Он отметил, что такой продукт, как шаурма, при хранении в условиях нынешней температуры, уже за час может "превратиться в яд".