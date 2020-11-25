В Киеве составили почти 6 тысяч админпротоколов из-за нарушений карантина

В Киеве правоохранители составили 5926 административных протоколов из-за нарушений карантина. Также было возбуждено 14 уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ежедневно к проверкам соблюдения карантинных требований привлекается около тысячи правоохранителей.

"Всего с начала карантина полицейские Киева составили 5926 административных протоколов и начали 14 уголовных производств. Если проанализировать эти статистические данные, то могу говорить, что нарушений фиксируется меньше, чем, например, в марте или апреле. Это объясняется тем, что люди понимают необходимость соблюдения карантина", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он добавил, что зафиксировано немало фактов, когда представители одних и тех же заведений систематически пренебрегают карантинными требованиями, а также обвиняют правоохранителей в превышении служебных полномочий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве за прошедшие выходные составили 243 протокола о нарушении карантина выходного дня.

Также сообщалось, что в Украине за первые четыре дня выписали 2111 штрафов гражданам, которые находились в общественных местах без масок.