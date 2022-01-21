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В Киеве сообщили о минировании всех школ. Полиция проводит проверку

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 января в Киеве поступило сообщение о минировании школ города. Правоохранители сейчас проводят проверку.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Подтверждаем, что с утра имеем сообщение о минировании школ в столице. Продолжается проверка. Сейчас это вся информация", - сообщили изданию в полиции.

Напомним, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.

При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ посетителей и персонал эвакуировали.

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Киев