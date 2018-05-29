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В Киеве "минировали" рынок

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 14:53
Иллюстративное фото (ZaxidNet facebook.com)
Иллюстративное фото (ZaxidNet facebook.com)

Проверка показала, что сообщение о "минировании" было ложным

Сегодня, 29 мая, в 11:15 в полицию Киева поступило сообщение о взрывчатке на рынке в Деснянском районе столицы на улице Попудренко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В результате сообщения о заминировании было эвакуировано более 1000 человек.

"По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнических служб, кинологи со служебными собаками и спасатели. На месте работают все профильные службы. Проводится тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории. С места происшествия эвакуировали около 1000 лиц", - говорится в сообщении.

После тщательной проверки правоохранители не обнаружили каких-либо взрывчатых предметов или веществ, поэтому рынок возобновил работу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, 26 мая, в Киеве сообщили о "заминировании" 5 станций метро.

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Теги публикации: Киев, Киев, рынок, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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