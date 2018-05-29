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У Києві "мінували" ринок

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 14:53
Ілюстративне фото (ZaxidNet facebook.com)
Ілюстративне фото (ZaxidNet facebook.com)

Перевірка показала, що повідомлення про "мінування" було хибним

Сьогодні, 29 травня, об 11:15 в поліцію Києва надійшло повідомлення про вибухівку на ринку в Деснянському районі столиці, на вулиці Попудренка. Про це повідомляє пресс-служба поліції Києва.

У результаті повідомлення про замінування були евакуйовані понад 1000 людей.

"За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи зі службовими собаками і рятувальники. На місці працюють всі профільні служби. Проводиться ретельна перевірка об'єкта та прилеглої до нього території. З місця події евакуювали близько 1000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Після ретельної перевірки правоохоронці не виявили яких-небудь вибухових предметів або речовин, тому ринок відновив роботу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 26 травня, в Києві повідомили про "замінування" 5 станцій метро.

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Теги публікації: Київ, Київ, рынок, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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