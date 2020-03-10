В Киеве сообщили о заминировании Окружного админсуда

В полицию поступило сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В связи с поступлением сообщения, была проведена эвакуация работников и посетителей суда. Информацию о возможном минировании проверяют правоохранители.

"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении суда.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

Также сообщалось, что 7 марта в Одессе аноним "заминировал" ряд общественных зданий. Среди объектов, о возможном взрыве на которых поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы.