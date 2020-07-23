В Киеве сообщили о минировании авто возле торгового центра на Оболони

В Киеве оцепили автомобиль Audi возле торгового центра "Метрополис" на Оболони. Поступило сообщение о минировании авто.

Об этом свидетельствует видео сообщества "ДТП Киев".

На видео запечатлено, как правоохранитель проводит осмотр автомобиля. Территорию возле торгового центра оцепили.

Подчеркнем, ранее стало известно, что в Киеве движение по улице Киото ограничили из-за подозрительного пакета. Патрульные перекрыли движение. В частности, граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение.

Сейчас патрульные охраняют место происшествия для безопасности граждан и ожидают прибытия взрывотехников.

При этом в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех подозрительных чемоданов не обнаружили взрывчатку.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", взрывчатку обезвредили, одно из устройств взорвалось.