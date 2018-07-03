У Києві повідомлили графік відключення води до 6 липня

"Київводоканал" рекомендує зробити запаси води на 4-6 липня
У Києві з 4 до 6 липня 2018 року включно триватимуть планові відключення водопостачання. Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".
"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - вказано у повідомленні.
Із 22:00 до 7:00 5 липня:
Із 9:30 до 24:00:
Із 10:00 до 18:00:
Із 9:00 до 21:00:
Нагадаємо, у селі Карлівка (Донецька область) 26 червня 2018 року була запущена Карлівська насосна станція, яка водопроводом забезпечить безперебійне водопостачання понад 300 тисяч чоловік у Донецькій області.