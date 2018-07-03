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У Києві повідомлили графік відключення води до 6 липня

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 14:58
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Київводоканал" рекомендує зробити запаси води на 4-6 липня

У Києві з 4 до 6 липня 2018 року включно триватимуть планові відключення водопостачання. Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - вказано у повідомленні.

4 липня

Із 22:00 до 7:00 5 липня:

  • вул. Чеська, 1, 3;
  • вул. І. Кудрі, 22, 22-А;
  • бул. Дружби Народів, 17, 17-А (ж/б);

5 липня

Із 9:30 до 24:00:

  • просп. Рокосовського, 10;
  • вул. Кондратюка, 4 (ж/б);

Із 10:00 до 18:00:

  • вул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (ж/б);
  • вул. Буслівська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (ж/б).

6 липня

Із 9:00 до 21:00:

  • вул. Залісна, 1/72-17, 2-26 (п/б);
  • вул. Планерна, 12-38/27, 11-41 (п/б);
  • вул. Попельнянська, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (п/б).

Нагадаємо, у селі Карлівка (Донецька область) 26 червня 2018 року була запущена Карлівська насосна станція, яка водопроводом забезпечить безперебійне водопостачання понад 300 тисяч чоловік у Донецькій області.

У Києві через аварії на водопроводі відключено воду на 18 вулицях На Донбасі припинено подачу води в Авдіївку і два села
Теги публікації: водоснабжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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