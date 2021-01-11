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В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Автор: РБК-Украина

В Киеве в первую неделю 2021 года зафиксировали 5 798 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 73,9%.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели - 1 971 ребенка и 3 827 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 34%, а на предыдущей неделе - 37,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 42,4% - зарегистрировано 762 случая.

В больницы были доставлены 26 человек, из них 23 - дети.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

Кроме того, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко рассказал, что нынешний коронавирус является более опасным чем сезонный грипп.

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