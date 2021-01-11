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У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Автор: РБК-Україна

У Києві в перший тиждень 2021 року зафіксували 5 798 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 73,9%.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли - 1 971 дитини та 3 827 дорослих.

У структурі захворюваності діти становлять 34%, а на попередньому тижні - 37,8%. Серед школярів захворюваність знизилася на 42,4% - зареєстровано 762 випадку.

В лікарні були доставлені 26 осіб, з них 23 - діти.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами та зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.

Крім того, академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко розповів, що нинішній коронавірус є більш небезпечним ніж сезонний грип.

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