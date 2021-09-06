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У Києві знесли пам’ятник, встановлений "на честь дружби" з Москвою

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 11:12
У Києві знесли пам’ятник, встановлений "на честь дружби" з Москвою Фото: у Києві знесли пам’ятник, встановлений "на честь дружби" з Москвою (society.fakty.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці демонтували пам'ятник, що був встановлений "на честь дружби Києва та Москви". Монумент знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

Вказано, що комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився пам'ятник, виконало рішення Київради від 08 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пам’ятний знак "на честь дружби Києва та Москви" було встановлено у серпні 2001 року.

У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори, у липні 2021 року Київрада, внаслідок численних звернень мешканців столиці, прийняла рішення про демонтаж пам'ятника.

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