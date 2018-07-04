В Киеве не снесли ни одного здания по предписанию ГАБИ

Ответственность за выполнение судебных решений о сносе зданий несет Государственная исполнительная служба

В Киеве не зафиксировано износа ни одного здания по предписанию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАБИ). Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Государственная архитектурно-строительная инспекция не фиксировала случаев сноса зданий в Киеве и Киевской области за своими предписаниями", - говорится в сообщении.

В Инспекции пояснили, что в случае игнорирования застройщиком предписания с требованием снести объект, построенный самовольно или с нарушениями, ведомство подает иск в суд.

Ответственность за исполнение судебных решений о сносе зданий несет Государственная исполнительная служба. Однако случаев фактического исполнения этих решений в Киеве зафиксировано не было.

Напомним, недавно сообщалось, что в Крыму оккупационная власть снесла недостроенную мечеть, которая возводилась на деньги мусульман. Перед сносом культового сооружения представители фирмы "Акура", которые выполняли данные работы, не предоставили общине микрорайона Стрелковое соответствующего решения суда.