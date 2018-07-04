У Києві не знесли жодної будівлі за приписом ДАБІ

Відповідальність за виконання судових рішень про знесення будівель несе Державна виконавча служба

У Києві не зафіксовано зносу жодної будівлі за приписом Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Державна архітектурно-будівельна інспекція не фіксувала випадків знесення будівель у Києві та Київській області за своїми приписами", - йдеться у повідомленні.

В Інспекції пояснили, що у разі ігнорування забудовником припису із вимогою знести об’єкт, побудований самочинно або з порушеннями, відомство подає позов до суду.

Відповідальність за виконання судових рішень про знесення будівель несе Державна виконавча служба. Проте випадків фактичного виконання цих рішень у Києві зафіксовано не було.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що у Криму окупаційна влада знесла недобудовану мечеть, яка зводилася на гроші мусульман. Перед знесенням культової споруди представники фірми "Акура", які виконували дані роботи, не надали громаді мікрорайону Стрілкова відповідного рішення суду.