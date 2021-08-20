UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной. Полиция Киева открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Что произошло

В Киеве сегодня ночью снесли историческую усадьбу Барбана. Дом снесли на улице Обсерваторной, 6.

Столкновения на акции протеста

Местные жители и активисты вышли на акцию протеста из-за сноса здания. В ходе протеста произошла стычка.

Правоохранители сообщили о задержании двух участников протеста.

"Сотрудники полиции предупредили их о нарушении, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских", - говорится в сообщении.

На двух человек составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 ( Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Открыто дело из-за сноса здания

Полиция Киева сообщила, что открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.

Реакция министра культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы, заявив, что ему "стыдно за столичную власть".

"Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - написал Ткаченко на своем Telegram-канале.

Напомним, в Киеве ночью снесли усадьбу XIX века.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев