В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана: что произошло

Что произошло

В Киеве сегодня ночью снесли историческую усадьбу Барбана. Дом снесли на улице Обсерваторной, 6.

Столкновения на акции протеста

Местные жители и активисты вышли на акцию протеста из-за сноса здания. В ходе протеста произошла стычка.

Правоохранители сообщили о задержании двух участников протеста.

"Сотрудники полиции предупредили их о нарушении, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских", - говорится в сообщении.

На двух человек составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 ( Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Открыто дело из-за сноса здания

Полиция Киева сообщила, что открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.

Реакция министра культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы, заявив, что ему "стыдно за столичную власть".

"Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - написал Ткаченко на своем Telegram-канале.