В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана: что произошло

В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной. Полиция Киева открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
В Киеве сегодня ночью снесли историческую усадьбу Барбана. Дом снесли на улице Обсерваторной, 6.
Местные жители и активисты вышли на акцию протеста из-за сноса здания. В ходе протеста произошла стычка.
Правоохранители сообщили о задержании двух участников протеста.
"Сотрудники полиции предупредили их о нарушении, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских", - говорится в сообщении.
На двух человек составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 ( Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Полиция Киева сообщила, что открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы, заявив, что ему "стыдно за столичную власть".
"Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - написал Ткаченко на своем Telegram-канале.
Напомним, в Киеве ночью снесли усадьбу XIX века.