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У Києві знесли історичну садибу Барбана: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві знищили історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторній. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Що сталось

У Києві сьогодні вночі знесли історичну садибу Барбана. Будинок знесли на вулиці Обсерваторній, 6.

Сутички на акції протесту

Місцеві жителі та активісти вийшли на акцію протесту через знесення будівлі. В ході протесту сталась сутичка.

Правоохоронці повідомили про затримання двох учасників протесту.

"Працівники поліції попередили їх про порушення, однак вони не відреагували на зауваження та законні вимоги поліцейських", - йдеться у повідомленні.

На двох людей склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 ( Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відкрито справу через знесення будівлі

Поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Дізнавачі за погодженням процесуального керівника місцевої окружної прокуратури Києва подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії відносно вказаного майна.

Реакція міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому "соромно за столичну владу".

"Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором - за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести", - написав Ткаченко на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у Києві вночі знесли садибу XIX століття.

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Київ