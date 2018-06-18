Обмеження вводитимуться із 10:00 до 22:00

У Києві у разі підвищення температури до +28 обмежать рух великовагового транспорту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у Києві при підвищенні температури до +28 вводитиметься обмеження руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва на Михайлівській площі заборонили паркування автомобілів та встановили спеціальні огородження. Таким чином забезпечено функціонування пішохідної зони на Михайлівській площі, що унеможливлює несанкціоноване паркування і транзитного проїзду автотранспорту.