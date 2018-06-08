У Києві на Михайлівській площі заборонили паркувати автомобілі

Михайлівська площа у Києві стала повністю пішохідною

У центрі Києва на Михайлівській площі заборонили паркування автомобілів та встановили спеціальні огородження. Про це йдеться у повідомленні Центру організації дорожнього руху Києва у Facebook.

Зазначається, що таким чином забезпечено функціонування пішохідної зони на Михайлівській площі, що унеможливлює несанкціоноване паркування і транзитного проїзду автотранспорту. Фото: Схема руху Михайлівською площею та вулицею Трьохсвятительською (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

"Розроблено та впроваджено оновлену схему організації дорожнього руху, що передбачає обмеження за допомогою дорожніх знаків, шлагбаумів та бетонних загороджень руху транспорту по вулиці Трьохсвятительській та Михайлівській площі", - зазначено у повідомленні.

МИХАЙЛІВСЬКУ ЗВІЛЬНИЛИ ВІД МАШИН Співробітниками КП "Центр організації дорожнього руху" здійснено комплекс заходів по... Опубліковано Центр організації дорожнього руху м.Києва 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві 1 червня запрацював продаж талонів паркування через систему ГІОЦ.

Зазначимо, раніше тимчасово було відкрито рухх по вул. Трьохсвятительській через Михайлівську площу до вулиці Великої Житомирської, Володимирського проїзду. Тимчасове нововведення тривало з з 16 травня і до 31 травня і наразі не є діючим.