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У Києві на Михайлівській площі заборонили паркувати автомобілі

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 20:34
Фото: Михайлівська площа (facebook.com/kyivtrafficmanagement)
Фото: Михайлівська площа (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Михайлівська площа у Києві стала повністю пішохідною

У центрі Києва на Михайлівській площі заборонили паркування автомобілів та встановили спеціальні огородження. Про це йдеться у повідомленні Центру організації дорожнього руху Києва у Facebook.

Зазначається, що таким чином забезпечено функціонування пішохідної зони на Михайлівській площі, що унеможливлює несанкціоноване паркування і транзитного проїзду автотранспорту.Фото: Схема руху Михайлівською площею та вулицею Трьохсвятительською (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

"Розроблено та впроваджено оновлену схему організації дорожнього руху, що передбачає обмеження за допомогою дорожніх знаків, шлагбаумів та бетонних загороджень руху транспорту по вулиці Трьохсвятительській та Михайлівській площі", - зазначено у повідомленні.

 

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Опубліковано Центр організації дорожнього руху м.Києва 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві 1 червня запрацював продаж талонів паркування через систему ГІОЦ.

Зазначимо, раніше тимчасово було відкрито рухх по вул. Трьохсвятительській через Михайлівську площу до вулиці Великої Житомирської, Володимирського проїзду. Тимчасове нововведення тривало з з 16 травня і до 31 травня і наразі не є діючим.

Паркувальні талони в Києві будуть продавати через систему ГІОЦ На двох вулицях у центрі Києва заборонили паркувати автомобілі
Теги публікації: парковка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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