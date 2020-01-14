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В Киеве на скандальной застройке произошла массовая драка со стрельбой

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 14:24
В Киеве на скандальной застройке произошла массовая драка со стрельбой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате столкновений пострадали два человека

В Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что утром в полицию поступило сообщение о драке на улице Никольско-Слободской. На месте правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла драка, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

СОС! ПО БЕЗПРЕДЕЛУ! С стрельбой! Сегодня утром застройщик на Никольско-Слободской завозил бетон. 4 пострадавших от газа и стрельбы! И это после того как вчера Благоустрий выдал предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурной спадщины выдал Предписание на остановку строительных работ. Департамент містобудування та архітектури вы когда МУО отмените? Два участка на которые они выданы уже вернулись городу. Поліція Києва Патрульна поліція України Національна поліція України вас вызывали, хотя вы должны были охранять безсрочную акцию! Почему стройка до сих пор не опечатана за нарушение предписания? Кличко - мер Віталій Кличко в вашем городе орудуют откровенный криминалитет, без границ и без следствия! ТСН ДжеДАІ Вікна-новини Максим Бахматов Дмитро Білоцерковець (Dmitriy Belotserkovets) Sergiy Shvets Тимур Ткаченко Олександр Ткаченко Borislav Bereza Айдер Муждабаев Олесь Маляревич Департамент охорони культурної спадщини КМДА Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Наш Киев dtp.kiev.ua Сергій Бригадир 112.ua Факти ICTV Телеканал "Прямий" espreso.tv Неинтересный Киев P.S. Постраждалих відвезли в БСП

Опубліковано ГО "Микільська Слобідка" Понеділок, 13 січня 2020 р.

Напомним, ранее в Киеве произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития. По данным полиции, в общежитие пришли представители исполнительной службы, которые на основании решения суда пытались выселить людей. К выселению также привлекли частную охранную структуру.

По данным паблика "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в общежитии, в котором люди живут без воды и света. В ходе столкновений применялись огнетушители и дымовые шашки.

В Киеве произошел еще один прорыв теплосети
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