У Києві на скандальній забудові сталася масова бійка зі стріляниною

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті зіткнень постраждали дві людини

У Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вранці до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Микільсько-Слобідській. На місці правоохоронці встановили, що між місцевими жителями і охоронцями будівельного майданчика сталася бійка, в результаті якої дві особи отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Поліція встановлює обставини інциденту.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

СОС! ПО БЕЗПРЕДЕЛУ! З стріляниною! Сьогодні вранці забудовник на Микільсько-Слобідській завозив бетон. 4 потерпілих від газу і стрільби! І це після того, як вчора Благоустрий видав припис на демонтаж нового паркану, Департамент охорони культурної спадщины видав Розпорядження про зупинку будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури ви коли МУО зніміть? Дві ділянки на які вони видані вже повернулися місту. Поліція Києва Патрульна поліція України Національна поліція України вас викликали, хоча ви повинні були охороняти безстрокову акцію! Чому будівництво досі не опечатана за порушення припису? Кличко - мер Віталій Кличко у вашому місті орудують відвертий криміналітет, без меж і без слідства! ТСН ДжеДАІ Вікна-новини Максим Бахматов Дмитро Білоцерковець (Dmitriy Belotserkovets) Sergiy Shvets Тимур Ткаченко Олександр Ткаченко Borislav Bereza Айдер Муждабаєв Олесь Маляревич Департамент охорони культурної спадщини КМДА Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Наш Київ dtpkiev.ua Сергій Бригадир 112.ua Факти ICTV Телеканал "Прямий" espreso.tv Нецікавий Київ P. S. Постраждалих відвезли в БСП Опубліковано ГО "Микільська Слобідка" Понеділок, 13 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася масова бійка при виселення мешканців із гуртожитку. За даними поліції, в гуртожиток прийшли представники виконавчої служби, які на підставі рішення суду, намагалися виселити людей. До виселення також залучили приватну охоронну структуру.

За даними пабліка "Київ Оперативний" у Facebook, інцидент стався в гуртожитку, в якому люди живуть без води та світла. В ході зіткнень застосовувалися вогнегасники і димові шашки.