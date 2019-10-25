В Киеве в школе распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие

В Оболонском районе Киева несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы, пострадали 10 школьников и один сотрудник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, 13-летний парень пытался попасть в класс к своему товарищу, но охранник его не пропустил, тогда он распылил слезоточивый газ.

"Правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что газ распылил парень, который уже несколько лет числится в полиции на учете. Он систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее состояли административные протоколы.

Полицейские нашли парня по месту жительства, он рассказал, что купил газовый баллончик через интернет и "с помощью него решил наказать охранника".

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что местная власть привлекла к охране школ "Муниципальную охрану".

По его словам, в школах, где работает такая система безопасности отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия. Также Мондриевский отметил, что в Киеве прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей было использовано во всех учебных заведениях столицы.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 октября в Киеве двенадцатилетняя ученица выпрыгнула в окно на четвертом этаже школы, ее госпитализировали с травмами и переломами.