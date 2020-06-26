В Киеве горели торговые павильоны, погиб человек

Сегодня, 26 июня, в Киеве сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, ночью в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, 7-В загорелся овощной металлический павильон возле 9-этажного жилого дома. Затем огонь перекинулся и на соседний металлический павильон по приему вторсырья. В одном из них, во время тушения пожара, спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ru)

Кроме того, огонь повредил товары и личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19.

Также, 24 июня, в Виннице произошел пожар в психиатрической больнице имени академика Ющенко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре произошел пожар в многоквартирном доме.