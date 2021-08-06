В Киеве сгорела маршрутка, пострадал водитель

Инцидент произошел около 9 вечера по адресу Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

Водителю, получившему ожоги, медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.