UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве сгорела маршрутка, пострадал водитель

Автор: Инна Собора

Вчера вечером в Киеве возникло возгорание маршрутки. В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел около 9 вечера по адресу Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

Водителю, получившему ожоги, медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевпожартранспортГСЧС