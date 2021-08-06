В Києві згоріла маршрутка, постраждав водій

Інцидент стався близько 9 вечора за адресою Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.

Водію, який отримав опіки, медики надали допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.