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В Києві згоріла маршрутка, постраждав водій

Автор: Инна Собора

Вчора ввечері у Києві виникло загорання маршрутки. Внаслідок пожежі водій транспортного засобу отримав опіки обличчя та руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інцидент стався близько 9 вечора за адресою Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.

Водію, який отримав опіки, медики надали допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.

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КиївпожежатранспортДСНС