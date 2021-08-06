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В Киеве сгорела маршрутка, пострадал водитель

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Киев, Пятница 06 августа 2021 08:52
В Киеве сгорела маршрутка, пострадал водитель Фото: в Киеве сгорела маршрутка (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Вчера вечером в Киеве возникло возгорание маршрутки. В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел около 9 вечера по адресу Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

Водителю, получившему ожоги, медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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Киев пожар транспорт ГСЧС
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