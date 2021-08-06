В Києві згоріла маршрутка, постраждав водій
Фото: у Києві згоріла маршрутка (kyiv.dsns.gov.ua)
Вчора ввечері у Києві виникло загорання маршрутки. Внаслідок пожежі водій транспортного засобу отримав опіки обличчя та руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Інцидент стався близько 9 вечора за адресою Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.
Водію, який отримав опіки, медики надали допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.