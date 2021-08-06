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В Києві згоріла маршрутка, постраждав водій

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 08:52
В Києві згоріла маршрутка, постраждав водій Фото: у Києві згоріла маршрутка (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Вчора ввечері у Києві виникло загорання маршрутки. Внаслідок пожежі водій транспортного засобу отримав опіки обличчя та руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інцидент стався близько 9 вечора за адресою Крайня, 1, що у Деснянському районі столиці.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було.

Водію, який отримав опіки, медики надали допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.

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Київ пожежа транспорт ДСНС
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