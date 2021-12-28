В Киеве серьезные проблемы с качеством воды, а отходы сливают в реку, - Холодов

В Киеве после перехода на диоксид хлора расходы на обеззараживание воды увеличились с 5 млн грн в год до 120 млн грн. При этом цех по производству реагента не введен в эксплуатацию, а сама технология не сертифицирована.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Холодова в Telegram-канале .

По его словам, таким образом воду в столице обеззараживают уже два года.

"Замена жидкого хлора на диоксид хлора привела к тому, что расходы на обеззараживание увеличились в 24 раза - с 5 млн грн в год до 120 млн грн. Но самая большая проблема в том, что цех по производству диоксида хлора не введен в эксплуатацию, технология не сертифицирована. То есть производство и применение диоксида хлора в Киеве - это что-то типа эксперимента над Киевом и киевлянами. 2 года. Столица страны. Миллиарды гривен оборотов компании", - отметил Холодов.

Он уточнил, что кроме того у столичного КП "Киевводоканал" есть и другие проблемы. В частности, это аварийное состояние Бортнической станции аэрации (БСА).

"7 лет потрачены впустую - переговоры с японскими компаниями, которые должны были выполнить реконструкцию, зашли в тупик и весь проект, по сути, нужно пересматривать. Все это время проводился тендер, затем обсуждались ценовые условия. За последних полгода провели 47 встреч в Zoom - и все это без толку", - заявил Холодов.

Также он уточнил, что иловые поля БСА, а это 200 гектар, переполнены. За последние 7 лет на поддержание аварийных дамб и ремонт насосного оборудование было потрачено около й млрд гривен.

При этом состояние Бортнической станции аэрации таково, что "на ней физически невозможно очищать стоки до санитарных стандартов".

"БСА сливает стоки официально - там, где их может проконтролировать Экоинспекция и неофициально - в магистральный канал и по нему с помощью насосной станции через 7 км ниже Вишенек в Днепр. Директор БСА публично дезинформировал народных депутатов Украины 8 декабря на заседании профильного комитета, когда сказал, что ниже Вишенек ничего не сбрасывают. Это ложь", - отметил Холодов.

По его словам, промывочная вода с Днепровской и Деснянской станций "Киевводоканала" после чистки резервуаров и фильтров сбрасывается в Днепр. Осадочная грязь и тяжелые химические элементы "напрямую попадают в главную водную артерию страны".