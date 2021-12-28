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У Києві є серйозні проблеми з якістю води, а відходи зливають у річку, - Холодов

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 17:20
У Києві є серйозні проблеми з якістю води, а відходи зливають у річку, - Холодов Фото: "Київводоканал" (guide.kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві після переходу на діоксид хлору витрати на знезараження води збільшилися з 5 млн. грн на рік до 120 млн грн. При цьому цех з виробництва реагенту не введено в експлуатацію, а технологія не сертифікована.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Андрія Холодова в Telegram-каналі.

За його словами, таким чином воду у столиці знезаражують уже два роки.

"Заміна рідкого хлору на діоксид хлору призвела до того, що витрати на знезараження збільшилися в 24 рази - з 5 млн грн на рік до 120 млн грн. Але найбільша проблема в тому, що цех з виробництва діоксиду хлору не введено в експлуатацію, не сертифіковано. Тобто виробництво та застосування діоксиду хлору у Києві - це щось типу експерименту над Києвом та киянами. 2 роки. Столиця країни. Мільярди гривень оборотів компанії", - зазначив Холодов.

Він уточнив, що, крім того, у столичного КП "Київводоканал" є й інші проблеми. Зокрема, це аварійний стан Бортницької станції аерації (БСА).

"7 років витрачені марно - переговори з японськими компаніями, які мали виконати реконструкцію, зайшли в глухий кут і весь проект, по суті, потрібно переглядати. Весь цей час проводився тендер, потім обговорювалися цінові умови. За останні півроку провели 47 зустрічей у Zoom - і все це без толку", - заявив Холодов.

Також він уточнив, що мулові поля БСА, а це 200 гектарів, переповнені. За останні 7 років на підтримку аварійних дамб та ремонт насосного обладнання було витрачено близько 1 млрд грн.

При цьому стан Бортницької станції аерації є таким, що "на ній фізично неможливо очищати стоки до санітарних стандартів".

"БСА зливає стоки офіційно - там, де їх може проконтролювати Екоінспекція та неофіційно - до магістрального каналу та по ньому за допомогою насосної станції через 7 км нижче Вишеньок у Дніпро. Директор БСА публічно дезінформував народних депутатів України 8 грудня на засіданні профільного комітету, коли сказав , що нижче за Вишеньок нічого не скидають. Це брехня", - зазначив Холодов.

За його словами, промивна вода з Дніпровської та Деснянської станцій "Київводоканалу" після чищення резервуарів та фільтрів скидається до Дніпра. Осадовий бруд та важкі хімічні елементи "безпосередньо потрапляють у головну водну артерію країни".

Нагадаємо, що згідно з офіційною декларацією колишній народний депутат Дмитро Андрієвський частково має вплив на КП "Київводоканал". Зокрема, він володіє акціями підприємства.

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