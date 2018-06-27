В Києві сьогодні заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській

Крім цього, також буде перекрито рух вулицею Хрещатик

В Києві сьогодні, 27 червня, заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

"27 червня з 19:30 до 22:00 години у столиці буде заборонено рух транспортних засобів, крім громадського, та 1 липня з 20:00 до 24:00 години буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:

- 28 червня з 8:00 до 22:00 години;

- 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години;

- 1 липня з 10:00 до 20:00 години.

Інформація для водіїв Києва! 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім... Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона.