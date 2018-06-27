Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Києві сьогодні заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській

НовиниІнфраструктура    27.06.2018 - 13:14
Фото: обмеження руху у Києві (УНІАН)
Фото: обмеження руху у Києві (УНІАН)

Крім цього, також буде перекрито рух вулицею Хрещатик

В Києві сьогодні, 27 червня, заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції. 

"27 червня з 19:30 до 22:00 години у столиці буде заборонено рух транспортних засобів, крім громадського, та 1 липня з 20:00 до 24:00 години буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:
- 28 червня з 8:00 до 22:00 години;
- 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години;
- 1 липня з 10:00 до 20:00 години.

Інформація для водіїв Києва! 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім...

Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона

У Києві 29 червня обмежать рух на вул. Над'ярній Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту на Інститутській
Теги публікації: Київ, запрет, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся