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В Киеве сегодня закрывают один из маршрутов городской электрички

Новости » Общество     24.01.2020 - 09:14
В Киеве сегодня закрывают один из маршрутов городской электрички
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать до 26 января

В работу поездов городской электрички в Киеве вносятся изменения на период с 24 по 26 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что с 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутами. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру.

Так, движение будет организовано на участках:

  • Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка;
  • Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов № № 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.

Напомним, ранее в столице после завершения новогодних и рождественских праздников восстановили автомобильное движение в районе Софиевской площади. Владимирский проезд был полностью открыт для проезда автотранспорта.

Ранее в Киеве 21 января частично ограничивали движение транспорта на Южном мосту из-за ремонта.

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